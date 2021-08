Halo Infinite beta | su Xbox Series X gira a circa 100 FPS – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 2 agosto 2021) Latecnica disu100 FPS in risoluzione 4K, stando alle analisi di ElAnalistaDeBits.. Latecnica disuX S,One e PC ha permesso ai giocatori di provare con mano ildel nuovo titolo 343 Industries, ma anche di farsi un’idea delle performance del gioco, il cui lancio è previsto entro la fine dell’anno. Secondo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Nel corso del weekend appena conclusosi, 343 Industries ha dato modo a diversi giocatori iscritti al programmaInsider, di provare una tech demo del multiplayer di. A conti fatti la prova con mano era l'unica cosa che mancava: sappiamo che sia la campagna che il multiplayer usciranno nei prossimi quattro mesi " anche se manca ancora la data ...su Xbox Series X a 100 fps nella Tech Preview Frame rate e risoluzioni su tutte le console Xbox. Esteticamente, Omno ha il tipico stile low - poly di molti giochi Indie simili, basilare ...Ecco in video alcune delle tante possibilità offerte dal rampino, gadget presente nella versione Beta di Halo Infinite.La beta tecnica di Halo Infinite su Xbox Series X gira a circa 100 FPS in risoluzione 4K, stando alle analisi di ElAnalistaDeBits.. La beta tecnica di Halo Infinite su Xbox Series X | S, Xbox One e ...