Green pass sul lavoro, i paletti dei sindacati a Draghi: "Non sia uno strumento per discriminare" (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - I sindacati dicono "sì" al Green pass ma chiedono al governo di far in modo che non diventi uno strumento per licenziare o demansionare i lavoratori e fanno osservare che per istituire l'obbligo ci vuole comunque una legge. Mentre si avvicina la data del 6 agosto, quando scatteranno le nuove regole, i leader di Cgil Cisl e Uil incontrano il premier Mario Draghi e si trovano concordi nel ritenere che "per introdurre l'obbligo vaccinale e il Green pass obbligatorio serva una legge". "Se ci fosse una legge - dicono all'unisono i tre segretari generali - questa non ...

