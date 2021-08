Giustizia, Conte: “Sì alla fiducia” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi miglioramenti, quindi i parlamentari del M5S daranno il loro voto ed esprimeremo anche compattezza”, sottolinea l’ex premier in merito alla riforma della Giustizia. cin/ads/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) “Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi miglioramenti, quindi i parlamentari del M5S daranno il loro voto ed esprimeremo anche compattezza”, sottolinea l’ex premier in meritoriforma della. cin/ads/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

fattoquotidiano : ALLA CAMERA Lega&FI minacciano di peggiorare la “riforma” [di Lorenzo Giarelli] - LegaSalvini : Maurizio Belpietro: 'Pur di restare al potere, il Movimento 5 Stelle è stato in grado di rimangiarsi tutte le rifor… - LegaSalvini : Maurizio Belpietro: 'Pur di restare al potere, il Movimento è stato in grado di rimangiarsi tutte le riforme di que… - alfy50097182 : @erretti42 Stamattina ho letto l’intervista di Conte al giornale la Stampa ho avuto la conferma che è una persona c… - dhana_prema : RT @SchiavaMAI: +CON-TE MAI+ Quando la tensione è alta: Parole “guerriere” ?? Giustizia: Conte, non canterei vittoria, prescrizione anomal… -