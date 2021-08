Enel, accordo con ERG per acquisizione 527 MW di impianti idroelettrici (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Enel Produzione, controllata di Enel, ha firmato con ERG Power Generation (società interamente controllata da ERG) un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di ERG Hydro, detenuto dalla stessa ERG Power Generation. L’accordo – spiega una nota – prevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a 1.039 milioni di euro, per un enterprise value di 1.000 milioni di euro, e un successivo meccanismo di aggiustamento prezzo al closing, basato principalmente sulle variazioni del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta di ERG Hydro. Commentando l’operazione, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) –Produzione, controllata di, ha firmato con ERG Power Generation (società interamente controllata da ERG) unper l’dell’intero capitale sociale di ERG Hydro, detenuto dalla stessa ERG Power Generation. L’– spiega una nota – prevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a 1.039 milioni di euro, per un enterprise value di 1.000 milioni di euro, e un successivo meccanismo di aggiustamento prezzo al closing, basato principalmente sulle variazioni del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta di ERG Hydro. Commentando l’operazione, ...

