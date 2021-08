Dl Semplificazioni bis | Fond Inarcassa | Sì a rotazione affidamenti sotto 139mila euro

(Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago. - "Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 'bis' 77/2021. Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera è stata introdotta una correzione in riferimento agli ...

Roma, 2 ago. - "Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge '' 77/2021. Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera è stata introdotta una correzione in riferimento agli affidamenti diretti sotto la soglia dei 139 mila euro. Nel ...Decisivo l'inserimento ad opera del dldel comma 8dell'articolo 2 della legge 241/90, che stabilisce l'inefficacia del provvedimento inibitorio adottato in modo tardivo dall'...Condividi questo articolo:Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) – “Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge ‘semplificazioni bis’ 77/2021. Nel corso dell’esame in prima ...Il decreto Semplificazioni, convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021) tra le molte novità, introduce anche modifiche alla discipli ...