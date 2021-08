Disastro nel cinema: l’attore è appena morto sul set (Di lunedì 2 agosto 2021) Aveva 60 anni ed era famoso soprattutto per aver impersonato il detective David Harper in ‘General Hospital‘ e Frank Scanlon nello spin-off ‘Port Charles’. Al momento della tragedia stava girando alcune scene del film western ‘Treasure Valley‘ e, secondo quanto è stato riferito, è “morto mentre si trovava a cavallo”. #FOTO A FINE ARTICOLO Il regista Travis Miller ha confermato la “tragedia scioccante” sulla pagina Facebook ufficiale del film spiegando: “Molti di voi hanno già sentito parlare della tragedia avvenuta due giorni fa. Jay Pickett, il nostro protagonista, autore, produttore e creatore di questo film è morto improvvisamente mentre eravamo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 2 agosto 2021) Aveva 60 anni ed era famoso soprattutto per aver impersonato il detective David Harper in ‘General Hospital‘ e Frank Scanlon nello spin-off ‘Port Charles’. Al momento della tragedia stava girando alcune scene del film western ‘Treasure Valley‘ e, secondo quanto è stato riferito, è “mentre si trovava a cavallo”. #FOTO A FINE ARTICOLO Il regista Travis Miller ha confermato la “tragedia scioccante” sulla pagina Facebook ufficiale del film spiegando: “Molti di voi hanno già sentito parlare della tragedia avvenuta due giorni fa. Jay Pickett, il nostro protagonista, autore, produttore e creatore di questo film èimprovvisamente mentre eravamo ...

Advertising

ilfoglio_it : La Rai ha un gioiellino (RaiPlay) che non usa. Le Olimpiadi solo su Rai 2 o sulle frequenze radio Fm. E lo streamin… - MassettiFabiola : RT @MelekKirazHK: NON VI AZZARDATE A FAR USCIRE NEMMENO MEZZO VESTITO, NEMMENO MEZZO SPOILER, PERCHÉ DOPO UNA ANNO, MERITIAMO DI SCOPRIRLO… - WhatAFuckFuck : RT @MelekKirazHK: NON VI AZZARDATE A FAR USCIRE NEMMENO MEZZO VESTITO, NEMMENO MEZZO SPOILER, PERCHÉ DOPO UNA ANNO, MERITIAMO DI SCOPRIRLO… - renataalves1231 : RT @MelekKirazHK: NON VI AZZARDATE A FAR USCIRE NEMMENO MEZZO VESTITO, NEMMENO MEZZO SPOILER, PERCHÉ DOPO UNA ANNO, MERITIAMO DI SCOPRIRLO… - bfb_05 : RT @MelekKirazHK: NON VI AZZARDATE A FAR USCIRE NEMMENO MEZZO VESTITO, NEMMENO MEZZO SPOILER, PERCHÉ DOPO UNA ANNO, MERITIAMO DI SCOPRIRLO… -