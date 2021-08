Covid, perché la variante Lambda fa più paura della Delta: il suo effetto sui vaccini (Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre la variante Delta è diventata dominante in gran parte dei Paesi, è la variante Lambda, rilevata per la prima volta in Perù lo scorso anno, a preoccupare gli esperti. Il ceppo sudamericano, ormai diffuso in almeno 29 stati, potrebbe avere delle mutazioni che lo potrebbero rendere ancora più pericoloso. Anche la Lambda, come la Delta, si trasmetterebbe più velocemente rispetto alla versione originale del Sars-Cov-2. In un’intervista rilasciata ad Al Jazeera e riportata dal Messaggero il dottore Pablo Tsukayama, microbiologo molecolare dell’Università Cayetano Heredia di Lima, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre laè diventata dominante in gran parte dei Paesi, è la, rilevata per la prima volta in Perù lo scorso anno, a preoccupare gli esperti. Il ceppo sudamericano, ormai diffuso in almeno 29 stati, potrebbe avere delle mutazioni che lo potrebbero rendere ancora più pericoloso. Anche la, come la, si trasmetterebbe più velocemente rispetto alla versione originale del Sars-Cov-2. In un’intervista rilasciata ad Al Jazeera e riportata dal Messaggero il dottore Pablo Tsukayama, microbiologo molecolare dell’Università Cayetano Heredia di Lima, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Barzagli: 'Nessun litigio con Sarri, ecco perché ho detto no ad Allegri. Juve, devi rinnovare il contratto a Dybala' E non dimentichiamoci di tutte le problematiche legate al Covid. Purtroppo in Italia siamo ... Sono contento che abbiano vinto perché, dopo le due finali di Champions perse e quella di Euro 2012, ...

Coronavirus: situazione critica in Tunisia, in Cina 98 nuovi casi Tuttavia, nei fine settimana le cifre tendono ad essere inferiori al solito perché in molti comuni, ...6.740 nuovi casi e 128 morti Il Messico ha registrato 6.740 nuovi contagi confermati di Covid, per ...

Ecco perché il Green pass è costituzionale e può limitare alcune libertà Il Sole 24 ORE