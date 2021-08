Covid, “ecco gli anticorpi sintetici che neutralizzano le varianti anche a concentrazioni molto basse” (Di lunedì 2 agosto 2021) “anticorpi sintetici, molto potenti perché costruiti grazie all’ingegneria genetica”. È una nuova classe di anticorpi quella che viene presentata così dal genetista, Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata, che partecipa alla ricerca coordinata da Sachdev Sidhu, dell’Università canadese di Toronto e direttore della grande banca dati di anticorpi ricombinanti Trac (Toronto Recombinanti Antibody Center). Questi anticorpi sono in grado di neutralizzare il coronavirus Sars CoV2 e le sue varianti anche a concentrazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) “potenti perché costruiti grazie all’ingegneria genetica”. È una nuova classe diquella che viene presentata così dal genetista, Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata, che partecipa alla ricerca coordinata da Sachdev Sidhu, dell’Università canadese di Toronto e direttore della grande banca dati diricombinanti Trac (Toronto Recombinanti Antibody Center). Questisono in grado di neutralizzare il coronavirus Sars CoV2 e le sue...

Advertising

petergomezblog : Nasce la Fondazione Umanitaria del Fatto Quotidiano. Da settembre finanzieremo progetti tangibili per sostenere i p… - Mov5Stelle : Nei prossimi mesi molti comuni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia, andranno al voto per le elezioni amministra… - borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - MarabottiMarco : Eh no, non è il plaquenil e neppure l'ivermectina Covid-19, da tre farmaci già in uso possibile azione protettiva.… - salernotoday : 'Open Day Moderna' a Pagani: ecco chi si potra vaccinare -