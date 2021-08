Conte: mai pensato a una crisi di governo, fiducia M5s è assicurata (Di lunedì 2 agosto 2021) "Mai pensato a causare una crisi di governo", afferma l'ex premier Giuseppe Conte in un'intervista alla Stampa. E a chi gli chiede se il Movimento 5 Stelle sarà in grado di assicurare compatezza sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) "Maia causare unadi", afferma l'ex premier Giuseppein un'intervista alla Stampa. E a chi gli chiede se il Movimento 5 Stelle sarà in grado di assicurare compatezza sul ...

Advertising

VittorioSgarbi : #casiumani Leggiamo sulle agenzie che “Il Fatto Quotidiano” ha costituito una Fondazione che si occuperà di “attiv… - carlosibilia : Nodo Giustizia: Se si alzano costantemente i toni, nessuna mediazione sarà mai sufficiente per le tifoserie. Fidiam… - WalterDC1 : ++CON-TE MAI++ “Possono essere sottoposti a sanzioni anche coloro che partecipano a cordate,correnti, gruppi riser… - Carmensic : RT @danyluce1: ++CON-TE MAI++ Perché i poteri di Conte sono assoluti e potrà decidere, in autonomia, la maggior parte delle scelte previst… - Shardan97866066 : RT @liberastin: ++CON-TE MAI++ Il Movimento 5Servi di Conte non ha mosso un dito per contrastare le nomine di Descalzi e Profumo; le elit… -