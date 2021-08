Chievo | oggi il ricorso al Tar per l’esclusione dalla B

(Di lunedì 2 agosto 2021) Questa sera sarà ufficializzato l’organico della prossima Serie B. Alle 16.30 il Tar Lazio, con procedimento monocratico, discuterà ildelVerona (che vuole l’iscrizione) e le ragioni della FIGC: la sentenza è attesa in serata. Se dovesse essere confermata la bocciatura di FIGC e Coni, in Serie B viene riammesso il Cosenza. Se il L'articolo

Ilsapràse potrà rimanere aggrappano al mondo del calcio professionistico e non essere costretto a scrivere un finale drammatico nella sua favola. Il club clivense conoscerà la sentenza del ...A San Gregorio Magno, dove il Palermo ha effettuato e terminatoil proprio ritiro prestagione, ... lanciato da Joel Obi (il nuovo acquisto, arrivato dalVerona), non ha sbagliato sotto ...Questa sera sarà ufficializzato l’organico della prossima Serie B. Alle 16.30 il Tar Lazio, con procedimento monocratico, discuterà il ricorso del ChievoVerona (che vuole l’iscrizione) e le ragioni ...Giorgio De Giorgis ha buone sensazioni sul ricorso del Chievo. Il direttore sportivo clivense lo ha affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Arena. “Siamo positivi, perché è giusto esserl ...