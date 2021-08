Ceriano Laghetto, incendio in azienda rifiuti, intervento dei Vigili del fuoco (Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vigili del fuoco in azione questa mattina a Ceriano Laghetto nella zona industriale di via Milano per un principio di incendio in una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti. Verso le 9,20 l’allarme che ha fatto convergere sul posto autopompe dei Vigili del fuoco da Desio e Saronno, l’autobotte da Lazzate e il mezzo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordelin azione questa mattina anella zona industriale di via Milano per un principio diin una ditta che si occupa di smaltimento. Verso le 9,20 l’allarme che ha fatto convergere sul posto autopompe deidelda Desio e Saronno, l’autobotte da Lazzate e il mezzo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title ...

Advertising

varesenews : Gianetti Ruote, seconda convocazione al Mise per l’azienda di Ceriano Laghetto - cberetta : I'm at Giornali Carta e Dintorni in Ceriano Laghetto, MB - DanteCattaneo : Il 4 agosto è convocato il secondo tavolo al Mise per lo stabilimento Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto. Forza dif… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Ceriano Laghetto: Consiglio comunale aperto sulla Gianetti Ruote: “Si rischia effetto domino su altre aziende” https://t.co… - varesenews : Ceriano Laghetto: Consiglio comunale aperto sulla Gianetti Ruote: “Si rischia effetto domino su altre aziende” -

Ultime Notizie dalla rete : Ceriano Laghetto Licenziamenti Gianetti ruote: il 4 agosto nuovo incontro con il Mise Giovedì scorso a Ceriano Laghetto si è svolto il consiglio comunale aperto dedicato esclusivamente al crisi della Gianetti ruote (oggi Gianetti Fad Wheels), storica fabbrica cerianese che dal 3 luglio scorso è chiusa ...

Gianetti Ruote, seconda convocazione al Mise per l'azienda di Ceriano Laghetto I lavoratori della Gianetti Ruote sono in presidio da un mese . Il 3 luglio è arrivata loro la lettere di licenziamento dalla proprietà della storica azienda che produce ruote per camion, tir e per le ...

Ceriano Laghetto, incendio in azienda rifiuti, intervento dei Vigili del fuoco Il Notiziario Gianetti Ceriano: il torrente diventa blu, intervento di Arpa, Parco Groane e Vigili del fuoco Torrente blu da Ceriano a Limbiate: lo scarico arriva dalla Gianetti ruote, dove questo pomeriggio sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia del Parco ...

Paura a Ceriano Laghetto, principio di incendio in ditta Questa mattina, alle ore 9.2o, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione per domare un principio di incendio scoppiato in una ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti.

Giovedì scorso asi è svolto il consiglio comunale aperto dedicato esclusivamente al crisi della Gianetti ruote (oggi Gianetti Fad Wheels), storica fabbrica cerianese che dal 3 luglio scorso è chiusa ...I lavoratori della Gianetti Ruote sono in presidio da un mese . Il 3 luglio è arrivata loro la lettere di licenziamento dalla proprietà della storica azienda che produce ruote per camion, tir e per le ...Torrente blu da Ceriano a Limbiate: lo scarico arriva dalla Gianetti ruote, dove questo pomeriggio sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia del Parco ...Questa mattina, alle ore 9.2o, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione per domare un principio di incendio scoppiato in una ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti.