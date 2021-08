Calciomercato Milan | il bomber verso l’addio | “La situazione non mi piace”

Advertising

mirkocalemme : Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ot… - DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - sportli26181512 : Sorpresa Milan: allenamento sotto gli occhi di Nesta: Sorpresa a Milanello, ad assistere all'allenamento della squa… - sportface2016 : #Milan, #Vlasic resta lontano. Ceo #CskaMosca: 'Nessuna offerta che ci soddisfi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

La Juventus è attesa da settimane importanti in tema. Si attendono infatti novità sul fronte Manuel Locatelli e sul rinnovo contrattuale di ...ha voluto parlare anche del mercato del...Nikola Vlasic resta lontano dal. Per arrivare all'oggetto del desiderio dei rossoneri, servirà un'offerta migliore al Cska Mosca che ne detiene il cartellino, visto che come ha spiegato il Ceo Roman Babayev le proposte ...Calciomercato Milan, un bomber potrebbe presto lasciare la sua attuale squadra. Le ultime dichiarazioni lasciano pochi dubbi ...Mosca, 2 ago. - "Nikola ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club ...