Attacco hacker alla Regione Lazio: "E' terrorismo". Sequestrati i dati del Ced, salvi i fascicoli sanitari (Di lunedì 2 agosto 2021) Bloccate tutte le attività. Polizia postale al lavoro per individuare i responsabili del malware: Attacco partito dall'Est attraverso la Germania

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - corra_franco : RT @Yi_Benevolence: Vorrei sbagliarmi ma sento odore di un altro giro di vite per mezzo dell' 'attacco hacker'. Vediamo a che cosa serve. - peprg : RT @bravimabasta: +++ ATTACCO HACKER AL SERVER DEL PD: INSERITE DUE IDEE DI SINISTRA +++ #2agosto -