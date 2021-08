Ashley Judd | cinque mesi dopo l' incidente | torna finalmente a camminare VIDEO

Advertising

statodelsud : Ashley Judd ha ripreso a camminare: “Adoro la mia gamba nuova” - Pino__Merola : Ashley Judd ha ripreso a camminare: “Adoro la mia gamba nuova” - SkyTG24 : Ashley Judd ha ripreso a camminare: 'Adoro la mia gamba nuova' - zazoomblog : Ashley Judd torna a sorridere: cammina di nuovo a quasi sei mesi dallincidente in Africa - #Ashley #torna… - ModaCorriere : Ashley Judd è tornata a camminare a quasi sei mesi dall’incidente in Congo. «È stato un lungo viaggio» -

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Judd

Buone notizie per. L'attrice statunitense - nota al grande pubblico per i ruoli da protagonista in thriller come Il collezionista , Colpevole d'innocenza e High Crimes - Crimini di stato - nel febbraio ...Rimasta gravemente ferita in un incidente a febbraio in Africa, l'attrice statunitense ha aggiornato i suoi follower sugli ottimi progressi della sua riabilitazioneAshley Judd è tornata a camminare dopo l'incidente, potenzialmente fatale, di cinque mesi fa avvenuto nella foresta pluviale congolese. Ashley Judd torna finalmente a camminare più di cinque mesi dopo ...Dopo essersi infortunata ad una gamba lo scorso febbraio in Congo, l'attrice Ashley Judd è tornata a camminare dopo mesi.