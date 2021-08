Alvaro Bautista sfiducia la Honda “con lei niente podio” (Di lunedì 2 agosto 2021) Alvaro Bautista ha perso la fiducia nei confronti della Honda? Sembrerebbe di si, almeno leggendo le sue parole riportate dal sito austriaco Speedweek. Il pilota di Talavera ha ammesso che con la Fireblade è impossibile pensare al podio, a dispetto dei grandi sforzi che HRC sta facendo per migliorarla. Se non è una bocciatura, poco ci manca, specie se si considera che arriva dal suo pilota di punta. Una stroncatura che potrebbe riflettere qualcosa anche a livello di mercato. Alvaro Bautista non crede più nella Honda? Dopo il ritorno in veste ufficiale nel 2020, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021)ha perso la fiducia nei confronti della? Sembrerebbe di si, almeno leggendo le sue parole riportate dal sito austriaco Speedweek. Il pilota di Talavera ha ammesso che con la Fireblade è impossibile pensare al, a dispetto dei grandi sforzi che HRC sta facendo per migliorarla. Se non è una bocciatura, poco ci manca, specie se si considera che arriva dal suo pilota di punta. Una stroncatura che potrebbe riflettere qualcosa anche a livello di mercato.non crede più nella? Dopo il ritorno in veste ufficiale nel 2020, la ...

