VIDEO Gregorio Paltrinieri lotta come un leone, ma è quarto nei 1500 sl alle Olimpiadi di Tokyo. Vince Finke (Di domenica 1 agosto 2021) Niente da fare per Gregorio Paltrinieri. L’azzurro è stato costretto alla resa nella Finale dei 1500 stile libero di queste Olimpiadi di Tokyo, specialità nella quale deteneva l’oro olimpico. L’Aquatics Centre gli ha riservato un quarto posto con un crono da 14’45?01 che è lo specchio di un atleta non in condizione adeguata per affrontare una gara di questo genere per le sue ambizioni. Ha lottato come un leone Gregorio, ma il serbatoio vuoto a metà del percorso di questa prova non gli ha permesso di impostare la gara sui ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Niente da fare per. L’azzurro è stato costretto alla resa nella Finale deistile libero di questedi, specialità nella quale deteneva l’oro olimpico. L’Aquatics Centre gli ha riservato unposto con un crono da 14’45?01 che è lo specchio di un atleta non in condizione adeguata per affrontare una gara di questo genere per le sue ambizioni. Hatoun, ma il serbatoio vuoto a metà del percorso di questa prova non gli ha permesso di impostare la gara sui ...

Advertising

Eurosport_IT : 'SIIIII! PAZZESCO GREGORIO PALTRINIERI' ???????? L'azzurro compie una vera e propria impresa nella finale degli 800 st… - Eurosport_IT : Un secondo posto che vale come un oro: vogliamo ri-esaltarci con l'impresa di Gregorio Paltrinieri? ???????????… - judeduart3 : RT @mathyg8: mi sembra il momento buono per ricordare cosa GREGORIO PALTRINIERI sano è capace di fare ?VINCERE STACCANDO DI 5 SECONDI IL S… - weasleymanor : RT @mathyg8: mi sembra il momento buono per ricordare cosa GREGORIO PALTRINIERI sano è capace di fare ?VINCERE STACCANDO DI 5 SECONDI IL S… - chiarakalos : RT @mathyg8: mi sembra il momento buono per ricordare cosa GREGORIO PALTRINIERI sano è capace di fare ?VINCERE STACCANDO DI 5 SECONDI IL S… -