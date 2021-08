UOMINI e DONNE, salta un big: ecco di chi si tratta (Di domenica 1 agosto 2021) UOMINI e DONNE, ecco la nuova star, ecco che uno dei protagonisti potrebbe essere fatto fuori, confessione-choc della fonte a Canale 5. Gemma Galgani potrebbe essere sensibilmente ridimensionata all’interno del programma UOMINI e DONNE Over, lo rivelano alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella scorsa stagione, terminata a giugno, Gemma Galgani non ha fatto breccia nel cuore di alcun corteggiatore. Purtroppo per lei la ricerca dell’anima gemella è ancora attiva e chissà che non riesca a trovarla quest’estate ... Leggi su ck12 (Di domenica 1 agosto 2021)la nuova star,che uno dei protagonisti potrebbe essere fatto fuori, confessione-choc della fonte a Canale 5. Gemma Galgani potrebbe essere sensibilmente ridimensionata all’interno del programmaOver, lo rivelano alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella scorsa stagione, terminata a giugno, Gemma Galgani non ha fatto breccia nel cuore di alcun corteggiatore. Purtroppo per lei la ricerca dell’anima gemella è ancora attiva e chissà che non riesca a trovarla quest’estate ...

Advertising

ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - Ettore_Rosato : Quanto accaduto in Val di Susa è inaccettabile. Non è la prima volta che cantieri della #Tav, vengono presi di mira… - SeaWatchItaly : A bordo del barchino vuoto gli effetti personali abbandobati delle persone che erano a bordo. Uomini, donne e bam… - GiovannaPozzoni : RT @AIRC_it: Oggi è la giornata mondiale del #tumoredelpolmone, il secondo tumore per frequenza negli uomini e il terzo nelle donne. Scop… - ermalxhugxme : RT @kimsbwin: stanca di donne che elogiano gli uomini, qui non si tratta di essere belle persone che vogliono vedere il buono in tutto ma s… -