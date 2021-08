Tragico incidente a Barletta | coinvolti due ragazzi | perde la vita un 33enne

(Di domenica 1 agosto 2021) Gravissimo l’che si è consumato nella giornata di ieri a, nella periferia della città in via Trani. Nell’impatto ha perso laundi, che guidava la sua moto, finito fuori strada. Con lui sulla moto c’era anche una ragazza di Margherita di Savoia, ferita e trasportata subito in ospedale. Subito sul posto la Polizia Locale e due ambulanze.: non ci sono altri veicoliSecondo la prima ricostruzione, il ragazzo che ha perso laavrebbe perso il controllo della sua ...

Advertising

Moixus1970 : RT @ilgiornale: L'8 ottobre del 2001 l'aeroporto di Milano Linate fu teatro del più tragico incidente aereo della storia d'Italia. A causar… - AmoBergamo : #Bergamo Tragico incidente a Ranica: morto un 25enne in sella a una moto, tre i feriti - alcinx : RT @ilgiornale: L'8 ottobre del 2001 l'aeroporto di Milano Linate fu teatro del più tragico incidente aereo della storia d'Italia. A causar… - JohSogos : RT @ilgiornale: L'8 ottobre del 2001 l'aeroporto di Milano Linate fu teatro del più tragico incidente aereo della storia d'Italia. A causar… - ilgiornale : L'8 ottobre del 2001 l'aeroporto di Milano Linate fu teatro del più tragico incidente aereo della storia d'Italia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

L'Eco di Bergamo

È quanto sperano Nadia Stagnoli e Lele Nedrotti i genitori di Greta, la giovane di Maderno scomparsa nelnautico sabato 19 giugno mentre si trovava in compagnia di Umberto ...Un uomo di 44 anni ha perso la vita in unavvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 31 luglio alle porte di Monticelli. Intorno alle 18,50 l'uomo era alla guida di una vecchia Fiat Panda che ha tamponato violentemente un'altra ...Tragico incidente questa mattina alle 7,15 in viale Fratti, dove si sono scontrati un'auto ed uno scooter. L'uomo alla guida del mezzo a due ruote ha purtroppo avuto la peggio riportando gravissime fe ...Scontro tra una Golf e una Passat per un salto di corsia sulla Nuoro-Lanusei Ricoverati in gravissime condizioni un carabiniere e due diciassettenni ...