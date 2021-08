Traffico | cirolazione intensa nel weekend | ecco le strade più frequentate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono gli spostamenti di media e lunga percorrenza in direzione delle principali località turistiche del Paese. In questo nuovodi esodo la circolazione è stata moltosui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) e caratterizzata in parte dalle condizioni meteo avverse in alcune regioni del Nord e dalle prime grandi partenze di fine luglio e inizio agosto, soprattutto in direzione delle principali località di mare. Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la circolazione per prevenire qualsiasi disagio. Il viaggio in auto ...