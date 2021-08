Tokyo2020, nelle immagini di Discovery+ il momento in cui Gianmarco Tamberi ha capito di aver vinto l’oro (video) (Di domenica 1 agosto 2021) Una domenica storica per lo sport italiano. I due ori consecutivi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri hanno regalato all’Italia delle emozioni uniche. nelle immagini trasmesse da Discovery+ il momento in cui Gianmarco Tamberi ha capito di aver vinto l’oro olimpico ex aequo con il qatariota Barshim L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Una domenica storica per lo sport italiano. I due ori consecutivi dinel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri hanno regalato all’Italia delle emozioni uniche.trasmesse dailin cuihadiolimpico ex aequo con il qatariota Barshim L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

