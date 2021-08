Tokyo 2020, Sara Fantini in finale martello (Di domenica 1 agosto 2021) La squadra azzurra mette un’altra delle sue donne in finale: si tratta di Sara Fantini, non ancora 24enne parmigiana, che vola tra le top 12 del lancio del martello con una miglior misura di 71,68, l’ultima utile per la promozione. “Sono felicissima -ha detto Sara Fantini- essere qui per me era già un sogno, entrare in finale è la ciliegina sulla torta. Sapevo di stare bene, anche in allenamento a Tokorozawa si vedeva chiaramente; ma un conto è lanciare in allenamento, un altro è venire qui, alle Olimpiadi, e lanciare in qualificazione alle nove di mattina e passare…”. ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) La squadra azzurra mette un’altra delle sue donne in: si tratta di, non ancora 24enne parmigiana, che vola tra le top 12 del lancio delcon una miglior misura di 71,68, l’ultima utile per la promozione. “Sono felicissima -ha detto- essere qui per me era già un sogno, entrare inè la ciliegina sulla torta. Sapevo di stare bene, anche in allenamento a Tokorozawa si vedeva chiaramente; ma un conto è lanciare in allenamento, un altro è venire qui, alle Olimpiadi, e lanciare in qualificazione alle nove di mattina e passare…”. ...

