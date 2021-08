Tiro a volo | Olimpiadi | dai fasti di Rio 2016 al brusco risveglio di Tokyo 2020 Rinnovamento difficile in alcuni settori

(Di domenica 1 agosto 2021) Dalle cinque medaglie di Rioalla sola di. Ilitaliano torna dai Giochi giapponesi come uno dei “grandi sconfitti” dello sport azzurro. Ma come sempre in questi casi non dev’essere la pancia a parlare, bensì la testa. E allora: dove sta la verità? Replicare le cinque medaglie di cinque anni fa (2 ori e 3 argenti) era cosa proibitiva, inutile negarlo, fare meglio di quell’unico argento raggiunto da Diana Bacosi era invece cosa possibile. La previsione ideale per ilazzurro si attestava su 3 medaglie, con magari un oro a impreziosire ...

Seconda medaglia per San Marino nel tiro a volo trap misto: l'oro sfuma per un solo piattello. Giardi: "Emozione indescrivibile" ...Finisce con una delusione anche nel mixed team la spedizione azzurra del trap, con gli spagnoli Fatima Galvez e Alberto Fernandez a vincere l'oro sulla coppia di San Marino formata dalla riminese Ales ...