Tempesta d'amore, anticipazioni 1° agosto: Erik recupera la cipria avvelenata (Di domenica 1 agosto 2021) Erik Vogt, stando alle anticipazioni dell'episodio di Tempesta d'amore di oggi, domenica 1° agosto, sarà uno dei grandi protagonisti, L'uomo ha avuto il difficile compito da parte di Ariane di recuperare la cipria avvelenata che Christoph ha affidato a Michael per farla analizzare. L'albergatore, infatti, è convinto che la Kalenberg abbia cercato di uccidere Selina avvelenandola proprio attraverso un cosmetico e così ha raccolto i prodotti che la donna usa abitualmente per indagare sulla loro composizione. La cipria, però, è finita ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 agosto 2021)Vogt, stando alledell'episodio did'di oggi, domenica 1°, sarà uno dei grandi protagonisti, L'uomo ha avuto il difficile compito da parte di Ariane dire lache Christoph ha affidato a Michael per farla analizzare. L'albergatore, infatti, è convinto che la Kalenberg abbia cercato di uccidere Selina avvelenandola proprio attraverso un cosmetico e così ha raccolto i prodotti che la donna usa abitualmente per indagare sulla loro composizione. La, però, è finita ...

