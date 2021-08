Serena Williams: la sua priorità “giocare per i Grandi Slam” (Di domenica 1 agosto 2021) In una recente intervista al talk show USA di Stephen Colbert, la 23 volte vincitrice del Grande Slam Serena Williams ha parlato di molte cose, compreso il suo futuro e i suoi obiettivi. Quali sono gli obbiettivi sportivi di Serena Williams? Serena ha dichiarato che il suo prossimo obiettivo è giocare solo per gli eventi del Grande Slam. Le sue parole: “Gioco davvero per i Grandi Slam in questo momento. Adoro avere ancora l’opportunità di essere qui ed essere in grado di competere a questo livello. È un’opportunità ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) In una recente intervista al talk show USA di Stephen Colbert, la 23 volte vincitrice del Grandeha parlato di molte cose, compreso il suo futuro e i suoi obiettivi. Quali sono gli obbiettivi sportivi diha dichiarato che il suo prossimo obiettivo èsolo per gli eventi del Grande. Le sue parole: “Gioco davvero per iin questo momento. Adoro avere ancora l’opportunità di essere qui ed essere in grado di competere a questo livello. È un’opportunità ...

