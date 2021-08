Ronaldinho: «Non mi vedo allenatore. Contento per Messi» (Di domenica 1 agosto 2021) Ronaldinho non si vede come allenatore: ecco le parole dell’ex Pallone d’Oro anche sul suo rapporto con Messi Ronaldinho, in live Twitch con Ibai Llanos, parla del suo rapporto con Messi. allenatore – «Non mi vedo come allenatore, ho sempre giocato, non mi piace guardare le partite da 90 minuti. Mi piace vedere i gol e le giocate, le partite intere mi costano di più». Messi – «Mi ha rattristato molto che il Brasile abbia perso la finale di Copa América, ma mi ha reso molto, molto felice che Messi l’abbia vinta . Doveva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021)non si vede come: ecco le parole dell’ex Pallone d’Oro anche sul suo rapporto con, in live Twitch con Ibai Llanos, parla del suo rapporto con– «Non micome, ho sempre giocato, non mi piace guardare le partite da 90 minuti. Mi piace vedere i gol e le giocate, le partite intere mi costano di più».– «Mi ha rattristato molto che il Brasile abbia perso la finale di Copa América, ma mi ha reso molto, molto felice chel’abbia vinta . Doveva ...

