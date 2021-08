Ostia | detenuto scappa dal Grassi | era stato ricoverato per aver ingerito droga | ora è caccia all’uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 agosto 2021) Erain una stanza ospedaliera e piantonato da due uomini, ma lui, un, è riuscito are e a far perdere le proprie tracce. E’ successo aquesta mattina, intorno alle 4.30, e a raccontare l’accaduto è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.evade dall’ospedale Il, un uomo di 31 anni originario del Sudan, eraarrequalche giorno fa all’aeroporto di Fiumicino perché, come spiega il segretario della UILPA, avevadegli ...