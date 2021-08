Mite e Mims | l' irrefrenabile amore dei burocrati per le sigle

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 agosto 2021) Noiamiamo le. Esempi di sintesi, rapidità, efficienza. Vengono usate fin dal mondo classico, per abbreviare, far capire rapidamente. Esempio famosissimi sono SPQR (Senatus PopulusQue Romanus «il senato e il popolo romano») e come INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum «Gesù Nazareno re dei Giudei»). A partire dall’inizio del secolo scorso, la burocrazia e la politica hanno intensificato l’uso delle, care al futurismo e al fascismo: CONI, CRI, GUF, INPS… poi CLN, CGIL, DC, PCI, PSI. Assegnando un nome cifrato a ogni struttura della Pubblica amministrazione, cioè della PA. Fino a qualche mese fa nei corridoi ...