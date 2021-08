Milenkovic, non solo Juve: un club di Premier sul difensore (Di domenica 1 agosto 2021) Milenkovic Juve, un club inglese è pronto a sfidare i bianconeri: chieste informazioni per il difensore serbo Nelle ultime ore una squadra inglese sarebbe entrata prepotentemente nella corsa a Nikola Milenkovic: si tratta del West Ham che, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sarebbe pronto a chiedere informazioni alla Fiorentina in merito a un possibile trasferimento. Gli Hammers non sono soli però: sulle tracce del centrale di difesa c’è da tempo anche la Juventus, che potrebbe formulare un’offerta concreta qualora Demiral dovesse lasciare Torino. I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021), uninglese è pronto a sfidare i bianconeri: chieste informazioni per ilserbo Nelle ultime ore una squadra inglese sarebbe entrata prepotentemente nella corsa a Nikola: si tratta del West Ham che, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sarebbe pronto a chiedere informazioni alla Fiorentina in merito a un possibile trasferimento. Gli Hammers non sono soli però: sulle tracce del centrale di difesa c’è da tempo anche lantus, che potrebbe formulare un’offerta concreta qualora Demiral dovesse lasciare Torino. I DETTAGLI SU ...

Advertising

ilbianconerocom : Juve, Milenkovic è un'occasione. E con la Fiorentina non rinnova... - VolaBananaa : @eheeheeehehehe Milenkovic va al Tottenham se quei coglionazzi non prendono Romero - 3cuori1ohana : @fagiolada @antosalatino @Atalanta_BC @juventus @SpursOfficial Non è un caso benatia,lui voleva andarsene demiral n… - Xenefosterrrr : @Bonu4L Immaginati difesa a 3 con De Ligt/Milenkovic/Sule..madre de dios non passano nello spogliatoio - LevanKipshidze : @romeoagresti 1)Pellegrini non si tocca 2) Romagnoli/Milenkovic if Demiral will be sold!!! -