(Di domenica 1 agosto 2021) In occasione delle festività islamiche la Guida Suprema dell’, l’ayatollah Ali, ha firmato un provvedimento diper3 mila. Un provvedimento simile era già stato preso in occasione delle celebrazioni della nascita dell’Imam Reza. Intanto, il presidente uscente Hassan Rouhani ha affermato che negli otto anni di mandato il suo governo

Advertising

MediasetTgcom24 : Iran, Khamenei concede grazia a 2.800 detenuti #iran - periodicodaily : Iran: Khamenei concede grazia a quasi 3.000 detenuti #iran #Khamenei @Billa42_ - Billa42_ : Iran: Khamenei concede grazia a quasi 3.000 detenuti - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Iran, Khamenei concede grazia a 2.800 detenuti #iran - Milli19751 : RT @MediasetTgcom24: Iran, Khamenei concede grazia a 2.800 detenuti #iran -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Khamenei

TGCOM

La Guida suprema dell', Ali, ha firmato un provvedimento di grazia o di riduzione di pena per 2.825 detenuti, in occasione delle due festività islamiche di Eid al - Adha, o Festa del Sacrificio, e di Eid al - ...Rispetto al 2017 l'si trova "in una situazione più critica", spiega. Quattro anni fa "c'era un ...dai conservatori e dalle Guardie della rivoluzione che fanno capo alla Guida suprema" Ali...Uccisi da un drone iraniano due membri dell’equipaggio di una petroliera israeliana, un britannico e un rumeno. Prosegue così lo scontro a distanza tra i due paesi, mentre l'Iran si prepara al passagg ...La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha firmato un provvedimento di grazia o di riduzione di pena per 2. (ANSA) ...