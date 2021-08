Incontenibile Gimbo | ' È un sogno nato dopo l' infortunio E quel gesso portato in pedana'

Advertising

ila_lila : Gimbo è incontenibile, e ci credo. Ha aspettato 5 anni, sembrava impossibile, e invece...è realtà! #Tokyo2020 - da_cake : Se per Gimbo è stata commozione, per Jacobs è stata euforia incontenibile! UOOOOOOOOHHH!!!!!!!!!! #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Incontenibile Gimbo

Anni duri e complicati, cheè riuscito a superare brillantemente fino a conquistarsi il gradino più alto del podio in Giappone: ' non ci posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto ...'Non ci posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto tempo...'. Gianmarco Tamberi è Gianmarco Tamberi, al suo meglio ma sempre se stesso, esuberante e sincero, naturale e, figuriamoci dopo essere salito sul tetto del mondo, oro olimpico di salto in alto. 'Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e ...Prima di Rio 2016 piangeva lacrime amare per la consapevolezza di dover saltare i Giochi, a distanza di cinque anni Tamberi si gode l’oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2021, cancellando con un co ...I giochi di Tokyo sono la sua rivincita. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha privato di Rio 2016, Gianmarco Tamberi, 29enne di Civitanova marche, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto a T ...