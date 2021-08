Incidente stradale nella notte | quattro giovani feriti

Advertising

DiMarzio : #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - Gazzetta_it : Ajax sotto shock: la stellina Noah Gesser, 16 anni, muore in un incidente stradale - emergenzavvf : Migliorare e affinare tecniche di soccorso a persone rimaste bloccate in acqua dopo un incidente stradale: ad #Asti… - NapoliToday : #Incidentistradali #Pozzuoli Grave incidente a Pozzuoli: scontro tra auto, ci sono dei feriti… - simpforsott : papà ha perso entrambi i suoi migliori amici uno in un incidente stradale uno a causa della leucemia perché la vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

La Nazione

Arezzo, 1 agosto 2021 " Un gravecon quattro giovani feriti è avvenuto la notte scorsa in provincia di Arezzo , poco prima delle 4 di mattina . Sulla via Aretina a Spoiano , frazione del comune di Civitella in Val ...I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti alle 2.30 in via della Repubblica, a Fiume Veneto, per un'dove è rimasta coinvolta una sola auto. Il conducente è rimasto illeso. La vettura ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo e danneggiando anche una ...Nell'incidente sulla statale 28 a Pontedassio, ha perso la vita una donna di 67 anni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente.L’auto è finita fuori strada poco prima delle 4 sulla via Aretina a Spoiano: una ragazza di 18 anni è stata trasferita in codice rosso alle Scotte, gli altri tre sono stati trasportati in codice giall ...