Incendi in Sicilia, Draghi firma Dpcm per mobilitazione nazionale (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha firmato ieri sera il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile. Lo rende nota la Protezone Civile nazionale.“Il Dipartimento – si legge in una nota – è dunque al lavoro il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito della richiesta avanzata dalla Regionena, il presidente del Consiglio Mario, hato ieri sera ilcon la dichiarazione dello stato didel sistema di protezione civile. Lo rende nota la Protezone Civile.“Il Dipartimento – si legge in una nota – è dunque al lavoro il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - sbonaccini : VICINI ALLA SICILIA E AI SICILIANI. Dall’Emilia-Romagna sono in partenza 8 squadre di volontari e tecnici della Pr… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Incendi: Draghi firma dpcm, mobilitazione per Sicilia: (ANSA) - ROMA, 01 AGO - A seguito della ric… - livym9 : RT @ItalianPolitics: CRONACA. Le mire criminali su Sicilia (e per altri versi sulla Sardegna) attraverso gli #incendi. Per saperlo, si legg… -