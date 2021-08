I 4 follow di Michetti su Instagram | i tre leader del centrodestra e Damiano Er Faina

(Di domenica 1 agosto 2021) A volte, anche un piccolo indizio sui social network nasconde dichiarazioni programmatiche, ispirazioni e aspirazioni, soprattutto quando si parla di politici. Basta andare sulla neonata paginadi Enrico, il candidato sindaco di Roma appoggiato da tutta la coalizione disuha poco più di 2500ers (effetti di un account aperto in tutta fretta il 18 giugno scorso, dopo l’annuncio della sua candidatura per il) e soltanto 4 utenti seguiti. E qui c’è la sorpresa. LEGGI ANCHE > Simonetta Matone, primo stop ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : follow Michetti

RomaToday

... deve vedere dove sono i colli di bottiglia, fare progetti e poi fareup. Se così fa si ...: 'No, il sindaco deve stare tra la gente. Deve avere una squadra di altissimo profilo che ...che ha lasciato il palco. Pleaseand like us:Ospitato dal Festival dell'Architettura il primo dibattito pubblico fra i quattro. Domande su fondi, poteri speciali e visioni per Roma, scintille nel finale.