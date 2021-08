Gazzetta: con i 65mila euro chiesti a Hysaj per l’ammutinamento, il Napoli parla a Insigne (Di domenica 1 agosto 2021) Il Napoli e l’ammutinamento, storia infinita. Per la Gazzetta dello sport la richiesta di 65mila euro del Napoli a Hysaj per i danni da ammutinamento sono un segnale che il club lancia a Lorenzo Insigne con cui è in trattativa inoltrata (o meglio, perennemente posticipata visto che le parti non si sono mai parlate e il capitano ha ancora un anno di contratto dopodiché potrà essere libero di cercarsi una squadra). Riattivando la pratica De Laurentiis lancia un messaggio chiaro a Lorenzo Insigne e compagni: quella vicenda ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Il, storia infinita. Per ladello sport la richiesta didelper i danni da ammutinamento sono un segnale che il club lancia a Lorenzocon cui è in trattativa inoltrata (o meglio, perennemente posticipata visto che le parti non si sono maite e il capitano ha ancora un anno di contratto dopodiché potrà essere libero di cercarsi una squadra). Riattivando la pratica De Laurentiis lancia un messaggio chiaro a Lorenzoe compagni: quella vicenda ...

