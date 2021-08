Gallipoli: in bici all’uscita dal locale, investiti all’alba. Un morto, aveva 21 anni Travolti da un'auto (Di domenica 1 agosto 2021) Accaduto intorno alle cinque in strada a Gallipoli. Cause da dettagliare ed è ciò di cui si occupano i carabinieri. I due erano a bordo di una bicicletta, da poco usciti da un locale in cui avevano trascorso la notte. L’impatto con l’automobile è stato letale per uno di loro, Matteo Cassola, 21enne modenese. L’altro, pre di Modena, è rimasto ferito come il conducente della macchina, 41enne di Gallipoli. L'articolo Gallipoli: in bici all’uscita dal locale, investiti all’alba. Un ... Leggi su noinotizie (Di domenica 1 agosto 2021) Accaduto intorno alle cinque in strada a. Cause da dettagliare ed è ciò di cui si occupano i carabinieri. I due erano a bordo di unacletta, da poco usciti da unin cuino trascorso la notte. L’impatto con l’mobile è stato letale per uno di loro, Matteo Cassola, 21enne modenese. L’altro, pre di Modena, è rimasto ferito come il conducente della macchina, 41enne di. L'articolo: indal. Un ...

Advertising

NoiNotizie : Gallipoli (#Lecce) : due ragazzi di #Modena investiti da un'auto all'alba mentre erano in bici all'uscita da un loc… - Nutizieri : Gallipoli, giovani turisti modenesi travolti in bici: muore a 21 anni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Due giovani turisti 21enni di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'auto la notte scorsa mentre in bici… - GPeppe34N : RT @Agenzia_Ansa: Due giovani turisti 21enni di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'auto la notte scorsa mentre in bici… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Due giovani turisti 21enni di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'auto la notte scorsa mentre in bici… -