F1 Gp Ungheria | streaming gratis | dove vedere la gara in diretta

(Di domenica 1 agosto 2021) Nuovo appuntamento con la F1 di scena in. Andiamo aseguire il gran premio ined in. La F1 torna in pista prima della pausa estiva, con l’undicesimo appuntamento stagionale di scena in. Ancora una volta a conquistare la pole position ci ha pensato Lewis Hamilton. Il sette L'articolo proviene da Inews.it.

Lewis Hamilton vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva per superare nella classifica piloti Max Verstappen, che proverà a sfruttare le soft in partenza per ribaltare la situazione rispetto a ...