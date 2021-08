Dalla Turchia: Fenerbache, Luiz Gustavo a un passo dall’addio (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo i colleghi turchi di Sabah, il Fenerbahche avrebbe preso la decisione di fare a meno del giocatore brasiliano Luiz Gustavo. Il matrimonio tra il club di Istanbul e il centrocampista classe 1987 potrebbe interrompersi con una rescissione consensuale. Foto: Twitter Fenerbache L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo i colleghi turchi di Sabah, il Fenerbahche avrebbe preso la decisione di fare a meno del giocatore brasiliano. Il matrimonio tra il club di Istanbul e il centrocampista classe 1987 potrebbe interrompersi con una rescissione consensuale. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LoredanaRiccard : @Ody91231611 Strano perché lo conoscono tutti…le sue serie sono state le prime ad uscire dalla Turchia…Fatmagul è f… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione PER NON DIMENTICARE... L'#ISIS, che oggi a #Idlib è protetto dalla #Turchia d… - LoredanaRiccard : @Nalasimba5 Credo che lo hai letto quello che la signora stancato come il suo cognome,ha scritto sotto notizie web,… - CatelliRossella : Djordjevic riparte dalla Turchia, allenerà il Fenerbahce - Basket - ANSA - SabMusicIsLife : RT @_fortunata_: Santa Eda dalla Turchia farà in modo che Serkan non ascolti quel terrificante messaggio in segreteria GRAZIE #SenÇalKapimi -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Turchia Perché preoccupa la crisi della Tunisia ... ed è stato acclamato proprio dalla popolazione cha ha protestato contro il governo in questi ... e hanno l'appoggio di Turchia e Qatar. Tuttavia va detto che, probabilmente anche per le proteste ...

Turchia, gli incendi minacciano case e resort: evacuati i turisti Turchia, centinaia di incendi devastano le province costiere di Mugla e Antalya, turisti evacuati ... Ha poi aggiunto che più aerei dall'Azerbaigian, dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina sono ora ...

Djordjevic riparte dalla Turchia, allenerà il Fenerbahce ANSA Nuova Europa Terremoto in Grecia: Scossa Ml5.2 in mare scuote oltre le Grecia anche la Turchia Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.2 in mare vicino alla Turchia paura per la violenta scossa che al momento non segnala vittime ...

Muri d’Europa Nei giorni in cui l’Italia ha confermato la vergognosa collaborazione con le autorità libiche per bloccare i transiti dei migranti, dalla Grecia arriva ...

