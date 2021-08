Apple e Google contro Unjected, l’app “anti vax” accusata di creare disinformazioneHDblog.it (Di domenica 1 agosto 2021) Apple ha rimosso da suo store Unjected, un’app che può essere definita un “mix” tra un social e un sito di incontri tra persone non vaccinateRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 1 agosto 2021)ha rimosso da suo store, un’app che può essere definita un “mix” tra un social e un sito di incontri tra persone non vaccinateRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Raicomspa : ??'Il mio corpo vi seppellirà' revenge-western originale e divertente, da non perdere su: AppleTV… - LatinMixMasters : La #1 en Pura SALSA LMM SALSA RADIO: SALSA BORICUA MIX VOL.1 by DJ ANNIE STAR! Tune in now.… - HDblog : Apple e Google contro Unjected, l'app 'anti vax' accusata di creare disinformazione - r_campix : @AngeloWolf6 @c_valentina79 Invece Google, Apple, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, Strava, le applicazioni fit… - L_Economia : I risultati sono sopra le attese degli analisti e spingono i titoli a Wall Street -