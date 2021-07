Vedat Muriqi rimarrà alla Lazio (Di sabato 31 luglio 2021) Durante il periodo di calciomercato circolano molte voci: giocatori che partono, restano, che sono in scadenza di contratto e chi più ne ha più ne metta. Le voci però vanno poi verificate. Ad esempio ma nei giorni scorsi in molti dicevano sarebbe ripartito per la Turchia. Brekalo: altro nome per l’attacco della Lazio Vedat Muriqi rimarrà nella capitale: nessun contatto con il Fenerbahce? “Con il Fener non c’è nulla e molto probabilmente resterò alla Lazio“. Con questa dichiarazione, Vedat Muriqi smonta tutte le voci che lo volevano lontano da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Durante il periodo di calciomercato circolano molte voci: giocatori che partono, restano, che sono in scadenza di contratto e chi più ne ha più ne metta. Le voci però vanno poi verificate. Ad esempio ma nei giorni scorsi in molti dicevano sarebbe ripartito per la Turchia. Brekalo: altro nome per l’attacco dellanella capitale: nessun contatto con il Fenerbahce? “Con il Fener non c’è nulla e molto probabilmente resterò“. Con questa dichiarazione,smonta tutte le voci che lo volevano lontano da ...

