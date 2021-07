Un via per Almirante ad Alessandria: il Comune dice sì, la sinistra scatena la solita gazzarra (Di sabato 31 luglio 2021) La solita gazzarra della sinistra, all’indomani della decisione della commissione toponomastica del Comune di Alessandria di intitolare una strada all’ex segretario dell’Msi Giorgio Almirante. Prima le accuse di Leu, poi la petizione on line per chiedere che la proposta del capogruppo di “Alessandria Migliore”, approvata in commissione, non passi l’esame della giunta che dovrebbe avere l’ultima parola sulla questione. Almirante “rappresenta la memoria di molti” ad Alessandria “Con questa intitolazione si riconosce il diritto alla memoria ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Ladella, all’indomani della decisione della commissione toponomastica deldidi intitolare una strada all’ex segretario dell’Msi Giorgio. Prima le accuse di Leu, poi la petizione on line per chiedere che la proposta del capogruppo di “Migliore”, approvata in commissione, non passi l’esame della giunta che dovrebbe avere l’ultima parola sulla questione.“rappresenta la memoria di molti” ad“Con questa intitolazione si riconosce il diritto alla memoria ...

