Tra Laura Chiatti e Marco Bocci sarebbe finita: lui è andato via di casa (Di sabato 31 luglio 2021) E’ crisi profonda tra i due attori italiani: Marco Bocci secondo alcune indiscrezioni avrebbe la casa in Umbria dove vive Laura Chiatti Sono settimane che si parla di profonda Crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti. I due attori, infatti, pare non vivono più insieme e questa volta a parlare è un’amica dell’attrice. Intervista dal settimanale Nuovo , la donna misteriosa molto vicina all’ormai ex coppia ha riferito che il protagonista di Squadra Antimafia ha lasciato l’abitazione della compagna in Umbria trasferendosi ... Leggi su formatonews (Di sabato 31 luglio 2021) E’ crisi profonda tra i due attori italiani:secondo alcune indiscrezioni avrebbe lain Umbria dove viveSono settimane che si parla di profonda Crisi tra. I due attori, infatti, pare non vivono più insieme e questa volta a parlare è un’amica dell’attrice. Intervista dal settimanale Nuovo , la donna misteriosa molto vicina all’ormai ex coppia ha riferito che il protagonista di Squadra Antimafia ha lasciato l’abitazione della compagna in Umbria trasferendosi ...

Advertising

LanataSilvio : @Ade20903031 @laura_ceruti Dunque, nel caso ti fosse sfuggito, in teoria il processo è una 'gara' tra due parti teo… - A5359201 : RT @renatobrunetta: Io voglio rompere gli schemi e costruire una strettissima collaborazione tra il Portale del reclutamento e la Gazzetta… - Laura__3012 : Tra l'uomo che si fa comprendere e colui che non si fa comprendere c'è un abisso di differenza. Il primo si salva… - thevolleynews : Negli ottavi di Tokyo la rivincita tra Agatha e Laura Ludwig - - Nazione_Arezzo : Quattro appuntamenti in musica tra l’omaggio a Saint-Saëns e il jazz di Laura Falcinelli -