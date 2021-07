Spalletti dopo la vittoria col Bayern | “Soddisfatto della prestazione Tutti al di là delle mie aspettative”

(Di sabato 31 luglio 2021)la roboanteper 3-0 contro ilMonaco, Lucianoè intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Napoli per analizzare la gara e per fare il puntosituazione sulle prime settimane di lavoro. Ecco le sue parole: “Sono, il percorso intrapreso è quello giusto. Oggi era fondamentale mettere minuti nelle gambe. Bisognava dare l’idea di una squadra ordinata e ci siamo riusciti. Un ordine attraverso il quale siamo riusciti a segnare e questo ci dà consapevolezza e serenità. Sono contento ...

Advertising

sportli26181512 : #Napoli, #Spalletti gongola: 'È la strada giusta': Il nuovo tecnico azzurro soddisfatto dopo il 3-0 rifilato al… - NunzioMarrazzo : Napoli. Spalletti dopo l’amichevole vinta contro il Bayern Monaco: “Soddisfatto della prestazione” ????… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DOPO LA VITTORIA - Napoli, Luciano Spalletti: 'La strada è giusta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPO LA VITTORIA - Napoli, Luciano Spalletti: 'La strada è giusta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPO LA VITTORIA - Napoli, Luciano Spalletti: 'La strada è giusta' -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti dopo

... è anche la condizione atletica mostrata dalla squadrai primi 20 giorni di preparazione: "C'è ancora tanto da lavorare ma il percorso è quello corretto - afferma- . Anche Zielinski ...Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 3 - 0 contro il Bayern Monaco Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 3 - 0 contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni. "Sono soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è ...È calcio d’estate, ma battere il Bayern Monaco 3-0 in casa dei tedeschi è pur sempre un ottimo modo per iniziare la stagione. «Sono soddisfatto della prestazione, ..."Sono soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto". Queste le parole di Spalletti nel post di Bayern Monaco-Napoli, ...