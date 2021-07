Savona | fornisce identità falsa ai poliziotti ma inventa un giorno che non è mai esistito

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 31 luglio 2021) In settimana un 40enne residente a Cairo Montenotte, comune della provincia di, è finito nei guai con la legge a Genova, più precisamente all'interno della stazione ferroviaria Principe. Il litigio con i pendolari Qui il soggetto in questione ha attirato l'attenzione della Polfer per motivi oggettivamente futili. Nell'hub ferroviario, infatti, la Croce Rossa ha allestito una tenda per l'esecuzione di tamponi rapidi gratuiti a beneficio di pendolari e viaggiatori. Il 40enne ha provato ad intrufolarsi nella tenda senza rispettare il proprio turno, superando tranquillamente tutte le persone in fila. Stando a quanto scrivono i quotidiani locali, alcuni dei presenti lo ...