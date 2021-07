Salvini furioso: passo indietro di Giorgetti? Sono solo cavolate. Lo staff del ministro minimizza (Di sabato 31 luglio 2021) Nessuno strappo in vista da parte di Giancarlo Giorgetti. Nelle ultime ore, carta stampata e social hanno fatto rimbalzare il presunto malumore del numero due della Lega, che avrebbe manifestato l’intenzione di fare un passo indietro alle prossime elezioni, non ricandidandosi (“Questo è il mio ultimo giro, non mi riconosco più nel progetto”, Sono le parole pubblicate dal Foglio che ha lanciato la “bomba”). Giorgetti e il passo indietro: la Lega smentisce Parole che dirigenti del partito, ben informati, tendono a minimizzare. “E’ una cosa che non esiste”, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Nessuno strappo in vista da parte di Giancarlo. Nelle ultime ore, carta stampata e social hanno fatto rimbalzare il presunto malumore del numero due della Lega, che avrebbe manifestato l’intenzione di fare unalle prossime elezioni, non ricandidandosi (“Questo è il mio ultimo giro, non mi riconosco più nel progetto”,le parole pubblicate dal Foglio che ha lanciato la “bomba”).e il: la Lega smentisce Parole che dirigenti del partito, ben informati, tendono are. “E’ una cosa che non esiste”, ...

