RAI SPORT: Napoli due calciatori per Spalletti: Emerson come Bakayoko. (Di sabato 31 luglio 2021) l Napoli sta lavorando sul calciomercato mercato per due calciatori da consegnare a Luciano Spalletti. Gli azzurri devono fare i conti con l’infortunio di Diego Demme che terrà il centrocampista tedesco lontano dai campi almeno per due mesi. Il Napoli punta Berge (centrocampista dello Sheffield United) e Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale ha parlato spesso con Insigne del suo possibile arrivo in azzurro. Sul taccuino di Giuntoli anche Vecino che però Inzaghi difficilmente lascerà partire. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai SPORT, ha riportato le ultime sui movimenti del ... Leggi su napolipiu (Di sabato 31 luglio 2021) lsta lavorando sul calciomercato mercato per dueda consegnare a Luciano. Gli azzurri devono fare i conti con l’infortunio di Diego Demme che terrà il centrocampista tedesco lontano dai campi almeno per due mesi. Ilpunta Berge (centrocampista dello Sheffield United) ePalmieri. Il terzino della Nazionale ha parlato spesso con Insigne del suo possibile arrivo in azzurro. Sul taccuino di Giuntoli anche Vecino che però Inzaghi difficilmente lascerà partire. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, ha riportato le ultime sui movimenti del ...

Advertising

fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - cmfrtblynvmb : a me fa ridere che la rai stia mandando in onda il tiro al piattello con san marino perché non abbiamo altri sport - raggedyval : Su rai sport stanno mandando una partita di calcio del 1981 io sinceramente non so più come commentare - napolipiucom : RaI SPORT: Napoli due calciatori per Spalletti: Emerson come Bakayoko. #CaliomercatoNapoli #Spalletti… - Ale99____ : @binbeombam spero che o su rai2 o su rai sport la mostrino anche se io sono in campeggio e sto cercando di sintoniz… -