'Palo' e 'pistoleri', la lite Salvini-Letta (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Pd infuriato con Matteo Salvini, che, in un'intervista, ha parlato di Giuseppe Conte ed Enrico Letta definendo il leader in pectore M5s come un "sabotatore" mentre il segretario dem "fa il Palo". Il primo a indignarsi è lo stesso Letta che, in un tweet, si rivolge direttamente al segretario leghista, accusandolo di usare "il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata". "Quella sulla giustizia è una questione seria, su cui tutti i partiti della maggioranza hanno cercato una mediazione con il governo", fanno notare fonti del Nazareno. "Il Pd si è speso sin ...

