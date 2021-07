Nel saggio "L'amore è dio", Eva Cantarella racconta e spiega i miti greci. Anche la storia di come Metis risolse un problema a Zeus (Di sabato 31 luglio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Non sapevo che, prima della gelosissima Era, Zeus avesse avuto un’altra moglie: Metis, donna di straordinaria intelligenza. Secondo gli antichi greci, gli uomini erano dotati di “logos”, di intelligenza speculativa, mentre le donne avevano un’intelligenza pratica, concreta, che nasceva dall’esperienza e dall’astuzia. Ovviamente la società era allora ancora più maschilista di quella di oggi. Potremmo però aggiungere che l’uomo in linea di massima è portato all’astrazione, la donna all’azione; l’uomo discute, la donna fa; l’uomo filosofeggia, la donna agisce; l’uomo teorizza, la ... Leggi su iodonna (Di sabato 31 luglio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Non sapevo che, prima della gelosissima Era,avesse avuto un’altra moglie:, donna di straordinaria intelligenza. Secondo gli antichi, gli uomini erano dotati di “logos”, di intelligenza speculativa, mentre le donne avevano un’intelligenza pratica, concreta, che nasceva dall’esperienza e dall’astuzia. Ovviamente la società era allora ancora più maschilista di quella di oggi. Potremmo però aggiungere che l’uomo in linea di massima è portato all’astrazione, la donna all’azione; l’uomo discute, la donna fa; l’uomo filosofeggia, la donna agisce; l’uomo teorizza, la ...

