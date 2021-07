Marcucci attacca Bettini | ' Filosofeggia sul fatto che serva più sinistra nel Pd | ma servono moderati'

(Di sabato 31 luglio 2021) Lui, da esponente della corrente ex renziana di Base riformista vorrebbe portare il Pd su posizioni centriste praticamente renziane. L'accordo sulla giustizia è positivo: perdere tempo per capricci di ...

Ultime Notizie dalla rete : Marcucci attacca

''Il governo Draghi è il nostro governo, il ruolo propulsivo del Pd deve venire fuori con maggior forza - dice- a volte tutto questo non si percepisce. Serve una direzione univoca. Anche ...Il senatore Pd Andreasottolinea il passaggio in cui Travaglio definisce Draghi 'un curriculum ambulante' : 'Draghi non deve certo vergognarsi del suo curriculum, della sua competenza e ...Il senatore di Base Riformista: "'Il governo Draghi è il nostro governo, il ruolo propulsivo del Pd deve venire fuori con maggior forza" ...Marcucci: «Incubo per l’economia toscana». Misiani: discutiamo in Parlamento. Cauto il presidente della Regione, Giani: voglio valutare bene prima di esprimermi ...