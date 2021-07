Mara Venier tornerà in Tv anche il primo agosto sulla Rai: c’è l’annuncio (Di sabato 31 luglio 2021) Una delle conduttrici più amate dagli italiani, Mara Venier, ha tenuto compagnia al pubblico Rai con le repliche di Domenica In, trasmesse durante il mese di luglio. Ecco l’annuncio per il primo giorno di agosto, dove Mara potrebbe tornare in Tv. In questi giorni, Mara Venier si trova a Roma, dove ha anche avuto un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Una delle conduttrici più amate dagli italiani,, ha tenuto compagnia al pubblico Rai con le repliche di Domenica In, trasmesse durante il mese di luglio. Eccoper ilgiorno di, dovepotrebbe tornare in Tv. In questi giorni,si trova a Roma, dove haavuto un L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

innerscape2 : @barbarab1974 E mo niente, si fa finta che non sia successo niente come sempre. Tanto mica lo ha detto Mara Venier in TV... - biondorama : @Hygbor @byb80 Veramente, da piccoli i miei ci portavano alla spiaggia nudista, il litorale romano negli anni '70 e… - ennecl : mara venier una bravura allucinante - andoniopre : Leggo n0-v@x pure sotto i post di Mara Venier che accusano il vaccino per la paralisi post impianto dentale ?? - billiegulasch : ma io pensavo fosse Mara Venier -