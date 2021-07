Lo Russo | “Ambiente fattore centrale per la Torino del futuro”

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 31 luglio 2021) “Quella di ottobre sarà una sfida fondamentale per ildella città. Conto di vincere al primo turno non ai calci di i rigore” E ottimista Stefano Locandidato sindaco del centrosinistra intervenuto all’iniziativa promossa da Laboratorio civico torinese, insieme al radicale Igor Boni sul tema “sostenibile”. Federico De Giuli, coordinatore e fondatore di Laboratorio civiconel suo saluto ha ricordato come: “Il confronto aperto e costruttivo che abbiamo sviluppato ha portato idee e proposte per ladelche vedonola ...